Песня записана совместно ямайским рэпером Skillibeng и английским музыкантом Pa Salieu, который недавно отметился в треке FKA Twigs «Honda». «Blessing Me», как и опубликованная в феврале работа «Bbycakes» , войдет в треклист нового альбома. Его релиз намечен на 16 сентября.

Грядущий релиз станет третьей пластинкой Mura Masa после одноименной дебютной и вышедшей спустя три года «R.Y.C.». В 2019-м Mura Masa получил «Грэмми» за лучший ремикс (обновленная версия трека Haim «Walking Away»), его дебютный альбом также номинировался в категории «Лучшая электронная запись».

В том же году Mura Masa выступил на Пикнике «Афиши». Незадолго до этого Николай Овчинников расспросил музыканта о детстве на острове Гернси и любви к Лондону.