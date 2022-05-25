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Mura Masa выпустил трек «Blessing Me» и анонсировал третий альбом. Релиз — 16 сентября

Денис Ламехов
Сегодня в 21:42

Британский музыкант-мультиинструменталист Mura Masa выпустил композицию «Blessing Me» и анонсировал выход новой пластинки «Demon Time». Об этом сообщает NME.

Песня записана совместно ямайским рэпером Skillibeng и английским музыкантом Pa Salieu, который недавно отметился в треке FKA Twigs «Honda». «Blessing Me», как и опубликованная в феврале работа «Bbycakes», войдет в треклист нового альбома. Его релиз намечен на 16 сентября.

Грядущий релиз станет третьей пластинкой Mura Masa после одноименной дебютной и вышедшей спустя три года «R.Y.C.». В 2019-м Mura Masa получил «Грэмми» за лучший ремикс (обновленная версия трека Haim «Walking Away»), его дебютный альбом также номинировался в категории «Лучшая электронная запись».

В том же году Mura Masa выступил на Пикнике «Афиши». Незадолго до этого Николай Овчинников расспросил музыканта о детстве на острове Гернси и любви к Лондону.

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