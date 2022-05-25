Марина Овсянникова получила премию Вацлава Гавела в области прав человека

Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, известная благодаря пацифистской акции в эфире программы «Время», получила премию Вацлава Гавела в области прав человека. Об этом сообщил «Подъем».

Журналистка получила премию на церемонии в Осло. Она отметила, что не ожидала получить награду. По словам Овсянниковой, в России за 20 лет были разрушены все независимые медиа, вместо них заработала «циничная машина пропаганды».

14 марта Овсянникова ворвалась в студию новостной программы «Время» и развернула перед камерами плакат с пацифистскими лозунгами. Таким образом она выступила против «спецоперации» на территории Украины.

Перед акцией журналистка записала и выложила в сеть видео, объясняющее ее позицию. За него Овсянникову оштрафовали на 30 тыс. рублей, признав виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия).

Позднее на женщину завели еще одно административное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ. CК также начал доследственную проверку по уголовной статье о фейках об армии. В апреле стало известно, что Овсянникова станет внештатным корреспондентом немецкого издания Die Welt.