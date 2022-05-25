Германия отменяет коронавирусные ограничения на въезд в страну с 1 июня

Власти Германии останавливают действие коронавирусных ограничений на въезд в страну с 1 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ограничения не будут действовать «до конца августа», заявил германский министр здравоохранения Карл Лаутербах. Речь о так называемом правиле 3G: подтверждении вакцинации, перенесенного заболевания или прохождения теста на COVID-19.

Cейчас требование действует для всех лиц от 12 лет. К путешественникам, прибывающим из зон распространения вируса, применяется более жесткий по сравнению с «правилом 3G» регламент.

Такие туристы должны пройти двухнедельный карантин в Германии, даже если они привиты или перенесли заболевание. Это требование продолжит действовать в ближайшие месяцы.

По данным Worldometer, в текущий момент Германия находится на пятом месте по числу зафиксированных случаев коронавируса. Их общее число в стране достигло 26,2 млн, за последние сутки выявили 38,2 тыс. заболевших.