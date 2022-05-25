В сети появился трейлер фильма «Зверь» с Идрисом Эльбой

Видео предваряет выход приключенческой драмы, снятой Бальтасаром Кормакуром («Во власти стихии», «Эверест»), о поездке вдовца и его двух дочерей-подростков в Южную Африку. Роли девочек в ленте исполнили Леа Джеффрис и Ияна Хэлли.

В сети появился трейлер фильма «Зверь», главную роль в котором сыграл Идрис Эльба , известный по картинам «Большая игра», «Между нами горы», «Тихоокеанский рубеж» и «Тор». Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Путешествие, судя по трейлеру, должно было стать для героя Эльбы шансом на сближение с дочерьми после смерти жены. Однако вместо сафари семью ожидало столкновение с жестоким чудовищем, убившим жителей местной деревни.

«Их путь к исцелению быстро превращается в борьбу за выживание, когда жаждущий крови лев начинает преследовать их», — гласит синопсис фильма.

«Зверь» выйдет на экраны 19 августа. Помимо Эльбы, Джеффрис и Хэлли, в нем можно будет увидеть Шарлто Копли, ранее снимавшегося в «Жизнях матрешки», «Районе № 9» и «Малефисенте». В «Звере» он сыграл проводника туристов.