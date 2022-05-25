Владимир Путин поделился своим мнением насчет курсов доллара и рубля на заседании президиума Госсовета. Его слова попали в трансляцию телеканала «Россия 24».

«Доллар как известно скукоживается, а рубль укрепляется. Поэтому нужно все это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», — сказал российский президент.

Выплаты, которые упомянул Путин, относятся к военным и семьям военных за границей, находящихся на соцобеспечении. Их предлагается увеличить по курсу доллара.

На данный момент курс доллара не превышает 60 рублей. Эксперты «Интерфакс-ЦЭА» говорили, что рубль «уверенно растет к доллару и евро на фоне подготовки к пику налоговых выплат мая». Это возможно благодаря высоким ценам на нефть, переводом оплаты газа в рубли и снижением спроса на валюту.