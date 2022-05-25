Мадс Миккельсен сыграет в исторической драме о колонизации Ютландии

Датский актер Мадс Миккельсен, известный по фильмам «Еще по одной» и «Охота», сыграет в исторической драме о колонизации полуострова Ютландия. Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимет режиссер «Королевского романа» и «Темной башни» Николай Арсель. Он поставит картину по сценарию, написанному им самим вместе с Андерсом Томасом на основе книши «Капитан и Энн Барбара».

Она расскажет о событиях XVIII века, когда датский король Фредерик V велел освоить дикие пустоши Ютландии. Эти места пугали подданных монарха, но однажды путешественник Людвиг Кален все же решился отправиться туда.

Экранизация истории Калена обойдется кинематографистам в 8 млн евро. Съемки фильма с рабочим названием «Земли короля» начнутся 5 сентября, они пройдут в Дании, Германии и Чехии.

Продюсером ленты выступает Луиза Вест. Предполагается, что картина выйдет в прокат осенью 2023 года. Ее уже планируется показать в кинотеатрах Германии, Франции, стран Бенилюкса и Венгрии.

«У нас с Николаем Арселем было великолепное сотрудничество во время «Королевского романа», и я очень рад снова работать с ним. У него впечатляющее видение фильма, и он с Андерсом Томасом написали потрясающий сценарий. Его жестокость и нежность глубоко тронули меня при первом прочтении. Это важная и увлекательная глава датской истории, которая вот-вот будет экранизирована и затронет темы, актуальные по сей день», — сказал Миккельсен.

Арсель добавил, что команда «намерена создать захватывающий дух, современный и эпический фильм, который охватит тьму, юмор, бессилие, кровь, пот и безумие истории» и «неутомимых первопроходцах пустоши и их врагах