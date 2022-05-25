Дума лишила мандата депутата от КПРФ Валерия Рашкина

Государственная дума проголосовала за досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято в связи с тем, что в законную силу вступил обвинительный приговор суда. 22 апреля Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трем годам условно по делу о незаконной охоте. Адвокат подсудимого Константин Лазарев сказал, что защита считает приговор несправедливым и будет обжаловать его. 23 мая суд отклонил апелляцию Рашкина и оставил приговор без изменений.

По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября Рашкин вместе с компаньонами выследил и застрелил лося из принадлежащего ему карабина, не имея на это разрешения. После этого его соучастники разделали лося и поместили тушу в багажник и салон «Лады-Ларгус», говорится в сообщении СК. Затем автомобиль остановил сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Сперва депутат заявлял, что нашел тушу, но позже признался в убийстве животного. По его словам, он принял лося за кабана и не знал об отсутствии разрешения.

17 ноября Генпрокуратура попросила Госдуму лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. 25 ноября Дума одобрила требование прокуратуры и позволила завести на Рашкина уголовное и административное дела.

2 декабря глава СК возбудил на депутата уголовное дело о незаконной охоте. 28 декабря Рашкина оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на полтора года за его отказ проходить медосвидетельствование на месте задержания. Перед началом судебного процесса Рашкин признал вину в незаконной охоте.