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Первая партия комфортабельных автозаков поступила в Москву

Семён Гудошников
Сегодня в 16:53

В Москву поступила первая партия комфортабельных автозаков — с туалетами и кондиционерами. Три машины уже готовы к эксплуатации, заявила уполномоченная по правам человека в столице Татьяна Потяева.

«Вчера была в следственном изоляторе, специально поинтересовалась: сколько уже сегодня усовершенствованных автозаков поступили. Департамент транспорта Москвы очень активно включился в эту тему, и уже три современных автозака с кондиционером, с туалетом приняты к эксплуатации», — цитирует ее слова «Интерфакс».

Автозаки, о которых идет речь, реализованы на базе автомобиля «форд». Еще 13 комфортабельных автозаков на базе КамАЗа уже поступили, но пока не приняты к эксплуатации. Это более крупные автомобили, предназначенные для перевозки большего числа людей.

Омбудсмен заявила о необходимости усовершенствования уже эксплуатирующихся автозаков. Она собирается написать письмо в МВД по Москве и Дептранс с просьбой решить этот вопрос.

В марте 2019 года ЕСПЧ признал условия перевозки заключенных в автозаках и вагонзаках пыточными. На исправление нормативной базы России дали 18 месяцев.

В марте 2021-го Минюст в ответ на требование Европейского суда пообещал расширить автозаки и оборудовать их туалетами. Тем, кто уже пострадал от ненадлежащих условий перевозки, предложили выплатить компенсации.

В начале мая этого года Потяева анонсировала поставку в Москву новых автозаков — «с кондиционером, с туалетом, со всеми комфортными условиями доставки людей».

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