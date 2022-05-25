Сервисы Rutube восстановили на 99,9% после кибератаки

Сервисы Rutube восстановили 99,9% после кибератаки 9 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора видеохостинга Александра Моисеева.

По его словам, функционал будет полностью налажен до конца недели. Он также уточнил, что аудитория вернулась на показатели до кибератаки.

9 мая сервис подвергся мощной кибератаке. «Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube», — говорилось в сообщении представителей видеоплатформы.

Доступ к ресурсу был вновь открыт спустя три дня после инцидента. 11 мая Моисеев сказал, что команда проекта завершила первый этап восстановления функционала платформы. В тот же день стало известно, что в сети появились внутренние данные Rutube.