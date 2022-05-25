перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Imanbek, Lil Xan и KDDK выпустили анимационный клип «Go crazy» 16:05
Матвиенко призвала не допустить «охоту на ведьм» в отношении несогласных со «спецоперацией» 16:01
Издатель российской версии Elle не намерен отказываться от бренда после ухода зарубежного партнера 15:42
Аудиосервис «Звук» запустил авторский аудиогид для посетителей «Кудыкиной горы» 15:09
Скриншот из видео
В Москве прекратили уголовное дело о съемке у мечети в чулках и балаклаве 14:51
Минцифры будет наказывать IT-компании, если те «принудительно увольняют» украинцев 14:48
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в тизере фильма «Главная роль» 14:04
VK запустил бета-версию магазина приложений RuStore 13:59
Госдума и Совфед одобрили отмену возрастного предела для заключения первого военного контракта 13:55
Kremlin.ru
Владимир Путин назначил главой МЧС Александра Куренкова — выходца из спецслужб, работавшего в ФСО 13:42
Suede сыграли вживую свой новый сингл «She Still Leads Me On» — первый за четыре года 13:10
На фестивале Ural Music Night покажут рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» 13:00
Рита Морено сыграет бабушку Доминика Торетто в десятом «Форсаже» 12:21
В Беларуси признали региональное отделение «Медиазоны»* и его соцсети экстремистскими материалами 11:54
«Пятница!» запускает реалити-шоу, в котором попробует найти любовь Насте Ивлеевой 10:56
Marks & Spencer полностью покинет российский рынок 10:54
Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба «Челси» 10:42
В военно-гражданской администрации Запорожья заявили о намерении войти в состав России 10:09
Агентство «Москва»
Собянин объявил амнистию за нарушение антиковидных ограничений 9:12
В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности 8:54

Imanbek, Lil Xan и KDDK выпустили анимационный клип «Go crazy»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:05

Imanbek, Lil Xan и KDDK выпустили клип с пластилиновой анимацией на трек «Go Crazy». В ролике нарисованные артисты устраивают спонтанную вечеринку.

Видео к «Go Crazy» создала команда Post Tribe из России. Супервайзер Олег Цой отметил, что в клипе учтено множество мелочей, которые касаются анимации, — от эмоций и бытовых нюансов поведенческой анатомии до имитации стоп-моушен-анимации, сложного динамического освещения и безумных пролетов камер.

Основатель проекта Post Tribe Давид Бинтсене отметил, что часть работы над роликом была сделана удаленно.

«Изначально проект должен был сниматься в классическом понимании, но из‑за прочих обстоятельств мы решили делать его полностью анимационным. Я предложил использовать пластилин режиссеру в качестве оптимизации, но в итоге решили остановиться на этой стилистке», — сказал он.

События недели на afisha.ru
комедия
Приплыли!
Организация роскошного свадебного предложения для девушки оборачивается криминалом
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
детектив
Будь моими глазами
Слепая сиделка спасается в доме от грабителей
рок
Вячеслав Бутусов с программой «Nautilus Pompilius 40 лет»
Заслуженный декадент отечественного рока
комедия
Маленькие комедии
Спектакль по Чехову с Марией Ароновой и Михаилом Полицеймако
боевик
Флешбэк
Лиам Нисон играет профессионального киллера, который отказывается от задания
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить