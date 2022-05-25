Imanbek, Lil Xan и KDDK выпустили анимационный клип «Go crazy»

Видео к «Go Crazy» создала команда Post Tribe из России. Супервайзер Олег Цой отметил, что в клипе учтено множество мелочей, которые касаются анимации, — от эмоций и бытовых нюансов поведенческой анатомии до имитации стоп-моушен-анимации, сложного динамического освещения и безумных пролетов камер.

Imanbek, Lil Xan и KDDK выпустили клип с пластилиновой анимацией на трек «Go Crazy». В ролике нарисованные артисты устраивают спонтанную вечеринку.

Основатель проекта Post Tribe Давид Бинтсене отметил, что часть работы над роликом была сделана удаленно.

«Изначально проект должен был сниматься в классическом понимании, но из‑за прочих обстоятельств мы решили делать его полностью анимационным. Я предложил использовать пластилин режиссеру в качестве оптимизации, но в итоге решили остановиться на этой стилистке», — сказал он.