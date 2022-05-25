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Аудиосервис «Звук» запустил авторский аудиогид для посетителей «Кудыкиной горы»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:09

Аудиосервис «Звук» подготовил официальный гид и серию тематических плейлистов совместно с «Кудыкиной горой» для комфортного пребывания посетителей в природном парке.

В него вошли 12 аудиороликов о достопримечательностях парка. В их числе — Центр гостеприимства как главное здание новой русской архитектуры, древнерусская крепость с самым большим леденцом на Руси, исполинский Змей Горыныч, композиция «Братья» от художницы Weld Queen, а также другие знаковые точки «Кудыкиной горы».

«Добро пожаловать на „Кудыкину гору“ — природный парк чудес в Липецкой области, где волшебство окружающего мира переплетено с поразительными возможностями людской фантазии».
Фраза, с которой начинается аудиогид «Звука» и первое знакомство с парком

Послушать аудиогид и тематические плейлисты можно на сайте сервиса или с любого устройства в приложении «Звук».

Переходя от одной записи к другой, можно услышать историю «Кудыкиной горы», познакомиться с уникальными арт-объектами, а также узнать о редких животных и растениях.

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