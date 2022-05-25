Минцифры будет наказывать IT-компании, если те «принудительно увольняют» украинцев

Минцифры пообещало лишать льгот IT-компании, которые будут «принудительно увольнять» сотрудников с украинским гражданством. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В министерстве пригрозили лишением аккредитации за такие действия, а значит, и потерей льгот.

Накануне РБК писал о том, что российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности ИТ-специалистов украинского происхождения. Некоторые считают, что этого требуют государственные заказчики; по мнению других, их увольняют, «опасаясь диверсий».

Тогда же в Минцифры заявили, что «не располагают данными даже о единичных случаях увольнения украинских программистов», и напомнили о недопустимости «практики дискриминации».