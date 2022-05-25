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VK запустил бета-версию магазина приложений RuStore

Денис Ламехов
Сегодня в 13:59

Группа компаний VK (в прошлом — Mail.ru Group) совместно с Министерством цифрового развития запустила бета-версию российского магазина мобильных приложений для Android под названием RuStore. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Агентство указывает, что RuStore создан «в сотрудничестве с консорциумом 10 российских ИТ-компаний». Их имена не указываются. В конце апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявил: «Сейчас существует кооперация, все крупные наши лидеры интернет-индустрии участвуют в этой работе. Это не делается за бюджетные деньги. Нам кажется, это очень важно, для того чтобы была такая полноценная экосистема, которая сама развивалась, регулировалась крупнейшими участниками рынка».

Сейчас, согласно сообщению «Интерфакса», на площадке доступны более 100 приложений — в их числе сервисы, приложения мобильных операторов, торговых площадок, игры. Разработчикам открыт личный кабинет. Размер комиссии для них в VK пообещали назвать позднее, но, по словам гендиректора холдинга Владимира Кириенко, она будет ниже 15%.

В RuStore интегрированы системы безопасности «Лаборатории Касперского» и VK, указали в пресс-службе. Летом в RuStore добавят пуш-уведомления, платежную систему и рейтинги приложений. До конца 2022 года запустят инструменты маркетинга и аналитики.

8 апреля об инициативе по созданию магазина приложений со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина сообщил «Коммерсант». Мишустин предупредил, что App Store и Google Play «могут скоро не дать возможности скачивать приложения».

18 мая Максут Шадаев заявил, что RuStore станет обязательным для предустановки на смартфоны в России. Опрошенные «Коммерсантом» юристы рассказали о связанной с этой инициативой правовой коллизии, а эксперты указали на техническую сложность исполнения такого решения.

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