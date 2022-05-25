Фестиваль Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге 24 июня, поделился с «Афишей Daily» программой первой сцены. На площади 1905 года прозвучит рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» в постановке пермского «Театра-театра».

История Иисуса от момента его появления в Иерусалиме до распятия будет представлена в антураже мегаполисов, современных технологий и диджитал-коммуникаций. Артисты «Театра-театра» исполнят партии на русском и английском языках. Продолжительность постановки — 2 часа.

Предварит рок-оперу кантата «Ademius» Карла Дженкинса — британского композитора, метамодерниста, совмещающего классическую музыку, прогрессивный рок и этнический вокал. Произведение исполнит Екатерининский оркестр и хор Sinara Singers.

В кантате Дженкинса для оркестра, ударных, хора и солистов переплетаются музыкальные традиции, ритмы, мотивы разных народов мира. Песнопения звучат на никому не известном языке.

В этом году Ural Music Night будет проходить на 100 сценах по всему центру Екатеринбурга: на площадях и в ресторанах, музеях и театрах, парках и дворах. Вход на все концерты бесплатный. Полную программу организаторы объявят позже.