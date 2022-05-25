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Рита Морено сыграет бабушку Доминика Торетто в десятом «Форсаже»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:21

Американская актриса Рита Морено («Вестсайдская история») сыграет бабушку Доминика Торетто в десятом «Форсаже». Об этом сообщает Variety со ссылкой на соцсети Вина Дизеля.

Актер записал ролик совместно с Морено и давней коллегой по франшизе Мишель Родригес. Он признался, что всегда мечтал поработать с Морено. «Тот факт, что она здесь играет мою бабушку, заставляет мою душу улыбаться», — подчеркнул Дизель.

Сама актриса в шутку отметила, что получила приглашение на съемки фильма только в преклонном возрасте. «Я думаю, что моя старость ждала, когда вы пригласите меня. Разве это не мило?» — сказала она.

В конце ролика Родригес воскликнула: «Рита Морено в доме, детка!»

О кастинге Морено стало известно в июне 2021 года, когда Дизель в интервью Variety рассказал, что команда «Форсажа» планирует раскрыть семейное древо Торетто в грядущих частях. «Человек, с которым я так хочу поговорить об этой роли [роли бабушки], это Рита Морено», — подчеркнул артист.

Тогда издание обратилось за комментарием к самой актрисе, которая ответила, что с нетерпением ждет звонка от Дизеля. «Я думаю, это потрясающая идея. Надеюсь, он оденет меня в черную кожу [кожаную куртку]», — сказала она.

Премьера новой части «Форсажа» запланирована на 19 мая 2023 года. Детали сюжета ленты пока не разглашаются. В фильме примут участие Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Вин Дизель, Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Алан Ритчсон, Сон Кан и Лудакрис.

В качестве режиссера выступит Луи Летерье («Иллюзия обмана»). Он занял свой пост после того, как Джастин Лин покинул его через несколько дней после начала съемок.

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