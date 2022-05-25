«Пятница!» запускает реалити-шоу, в котором попробует найти любовь Насте Ивлеевой

«Пятница!» запускает романтическое реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе телеканала.

В проекте будут участвовать 50 мужчин со всей России: разного социального статуса, достатка, профессии и темперамента. Ивлеева не будет знать, кто есть кто. Она встретится с каждым и попробует найти мужчину, с которым можно построить серьезные отношения.

«Выбирая, я буду прислушиваться к своей интуиции, она меня еще ни разу не подводила. А вообще, очень интересно, получится ли у меня действительно сделать правильный выбор и найти своего краша», — поделилась Ивлеева.

Кастинг на проект откроется в ближайшее время. Новость о его запуске появится в телеграм-канале «Пятницы!». Премьера шоу планируется осенью.