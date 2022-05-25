Marks & Spencer полностью покинет российский рынок

Британский ретейлер Marks & Spencer принял решение полностью покинуть российский рынок после 17 лет работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Мы приняли решение полностью отказаться от нашей российской франшизы и заложили расходы в размере 31 млн фунтов стерлингов на все затраты на уход из России и приостановку бизнеса на Украине», — сказано в заявлении ретейлера.

Розничные продажи M&S в двух странах в 2021–2022 финансовом году, который завершился 2 апреля, составили 102,5 млн фунтов стерлингов, а вклад в прибыль до корректировок — 5,2 млн.

Marks & Spencer имеет 48 магазинов в России и 1200 сотрудников, которыми управляет турецкая компания Fiba.

4 марта ретейлер остановил поставки в Россию из‑за разворачивающегося гуманитарного кризиса после начала «военной операции» на территории Украины. Тогда M&S пожертвовал 1,5 млн фунтов стерлингов (около 211 млн рублей) для поддержки Агентства ООН по делам беженцев. А также отправил 20 тыс. пальто и термобелья для нуждающихся семей.