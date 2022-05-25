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Правительство Великобритании одобрило продажу футбольного клуба «Челси»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:42

Правительство Великобритании выделило лицензию, которая разрешает продажу футбольного клуба «Челси», принадлежащего Роману Абрамовичу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис.

По ее словам, долгосрочное будущее клуба может быть гарантировано только при новом владельце. Она выразила удовлетворение от того, что деньги от продажи не достанутся Абрамовичу и другим гражданам, которые находятся под санкциями.

2 марта Абрамович принял решение продать футбольный клуб «Челси». Тогда бизнесмен заявил, что будет создан специальный фонд, куда поступят средства от продажи. Основными получателями средств из него Абрамович назвал жертв конфликта на территории Украины. Содержимое фонда будет отправлено на их срочные нужды, а также на восстановление в долгосрочной перспективе.

7 мая стало известно, что клуб согласовал условия приобретения клуба консорциумом американского бизнесмена Тодда Боули за 4,25 млрд фунтов (5,2 млрд долларов).

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