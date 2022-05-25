В Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Белгородской области до 9 июня продлили высокий желтый уровень террористической опасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова.

По его словам, такое решение было принято для обеспечения безопасности при организации и проведении выпускных.

«Все это мы делаем для того, чтобы обеспечить максимальную концентрацию и взаимодействие всех силовых структур, чтобы обеспечить безопасность каждого проживающего на территории Белгородской области», — сказал губернатор.

Высокий уровень опасности был введен в Белгородской, Брянской и Курской областях, а также двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края 11 апреля. С тех пор его продлевали дважды.

Ранее глава региона Гладков неоднократно сообщал о случаях обстрела Белгородской области со стороны Украины.

Всего есть три уровня террористической опасности: повышенный синий, высокий желтый и критический красный. Желтый вводится при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта.