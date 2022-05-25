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В повторный прокат в России выйдет аниме «Ученик чудовища» Мамору Хосоды

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:12

В России в повторный кинопрокат выйдет аниме японского режиссера Мамору Хосоды «Ученик чудовища». Он появится в кинотеатрах со 2 июня. Об этом сообщил «Бюллетень кинопрокатчика».

За демонстрацию картины будет отвечать дистрибьютор «Престиж Кино». В каких именно кинотеатрах планируется демонстрировать анимационную ленту, пока не уточняется.

Фильм впервые показали в Японии летом 2015 года. В России «Ученика чудовища» можно было посмотреть осенью 2018 года. Позднее ее включили в свои библиотеки стриминговые сервисе, в их числе Okko и ivi.

Аниме рассказало историю о 9-летнем сироте Рене из Токио, который однажды встретился с чудовищем из параллельного мира и стал его учеником. Благодаря этому мальчик превратился в мастера боевых искусств.

Мамору Хосода известен как автор не только «Ученика чудовища», но и других популярных анимационных картин — «Мирай из будущего», «Красавица и дракон», «Девочка, покорившая время», «Волчьи дети Амэ и Юки».

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