Сергей Лозница выступил в Каннах против «отмены» русской культуры и россиян

Украинский режиссер Сергей Лозница выступил на Каннском кинофестивале против «отмены» русской культуры и россиян. По его мнению, «восставать» против всех граждан России «бесчеловечно». Об этом он сказал в интервью AFP.

Лозница заявил, что не может согласиться с позицией других украинских кинематографистов, которые призывают к «отмене» всего русского. Ранее режиссера исключили из Украинской киноакадемии за несогласие с коллегами.

Автор фильмов «Донбасс», «Кроткая» и «В тумане» считает, что лучше было бы «объединить свободолюбивых и свободомыслящих людей мира против российской агрессии», а не выступать против всех без исключения артистов из России.

По мнению Лозницы, делить людей на хороших и плохих по национальному принципу «гротескно». «Как вы определяете этот концепт русского? Русский из‑за паспорта, из‑за гражданства? Из‑за национальности? Это скользкий путь», — отметил режиссер.

«Я твердо верю, что людей следует судить по их индивидуальным словам, их индивидуальным действиям, а не по их паспортам. В каждом отдельном случае человек должен быть оценен по собственным заслугам», — добавил кинематографист.

На Каннском кинофестивале Лозница представил свой документальный фильм «Естественная история разрушения». Он посвящен бомбардировкам Германии во время Второй мировой войны и основан на книге Винфрида Георга Зебальда.

«Причина, почему фильм резонирует так сильно с сегодняшней ситуацией, в том, что, как выяснилось, мы все еще не решили эту проблему и разрушение гражданских объектов все еще является законным методом ведения войны», — отметил Лозница.

Он заявил, что украинцы не ожидали, что военные действия на их земле будут «такими жестокими, такими опустошающими, и подчеркнул, что «единственная надежда» на изменения в будущем — это «трансформация человеческого менталитета».