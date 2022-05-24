«Афиша» и «Папа Джонс» запустили онлайн-викторину, посвященную еде в фильмах и сериалах

Медиасервис «Афиша» и сеть пиццерий «Папа Джонс» запустили онлайн-квиз, посвященный еде. Участникам предлагают вспомнить, чем угощались герои популярных фильмов и сериалов.

Пять победителей получат промокоды на 500 рублей в кино, театр или на концерт от «Афиши». Всем прошедшим викторину достанется пицца в подарок от «Папы Джонс» при заказе от 1299 рублей и возможность выиграть дополнительные промо от «Афиши».

Сыграть в онлайн-квиз можно до 27 мая 17.00 по Москве, но только один раз. Победителей будут рандомно выбирать из участников, набравших минимум 5 баллов. Результаты опубликуют на стене MyQuiz во «ВКонтакте».