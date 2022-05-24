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Патриарх Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона ради поддержки суверенитета

Юлия Онодэра
Вчера в 22:53

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молодежь отказаться от жаргона и бережно относиться к русскому языку. Это, по его мнению, необходимо для защита суверенитета России. Об этом сообщило РИА «Новости».

Патриарх считает, что следить за чистотой языка необходимо не только для того, чтобы быть культурным человеком, но и «чтобы страна наша возрастала, чтобы народ был сильным и способным защищать свой духовный и культурный суверенитет».

«Для того чтобы нам быть действительно сильными, суверенными, чтобы развивать свою культуру, науку и все остальное, нужно, чтобы в первую очередь мы все правильно говорили по-русски», — заявил патриарх.

Он обратился к молодежи с просьбой оставить «этот разговор через зубы с огромным количеством жаргона, упрощений», назвав русский язык «великим сокровищем». По мнению священнослужителя, сейчас разговорный русский язык находится под угрозой из‑за заимствований и «наплевательского отношения к слову».

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