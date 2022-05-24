В московском пространстве «Кода» пройдет небольшой Pop Up Store

27 мая в московском пространстве «Кода» пройдет поп-ап-маркет. Об этом говорится в телеграм-канале площадки.

В «Коде» соберутся три небольших проекта. «Объекты для живых» фотографа Яны Давыдовой представят фарфоровую посуду с напечатанными горячей деколью снимками. На них — черно-белые пейзажи Патагонии.

Букеты из свежих цветов можно будет купить у Jardin de Pauline. Придумать и собрать композицию получится прямо на месте.

Еще один участник маркета — проект «Щепки в сторону», который выпускает авторский декор и мебель из экологичной фанеры. Среди товаров — кашпо, подсвечники, вазы, подставки и шкатулки.

Пространство «Кода» открылось в конце апреля в деловом квартале «Рассвет». Оно объединяет коворкинг и кофейню. Адрес: Столярный переулок, 3, корп. 8, вход с металлической террасы.