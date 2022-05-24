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Госдума запретила людям с судимостью работать таксистами

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:08

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий людям с судимостью за тяжкие, средне тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами и водителями автобусов. Об этом сообщил «Интерфакс».

Запрет коснется граждан с неснятой или непогашенной судимостью. Таким образом к управлению автобусов и такси не допустят людей, совершивших убийство, похищение, причинивших умышленно тяжкий вред здоровью, участников грабежей и разбоев.

Также водителями не смогут стать осужденные за преступления против половой неприкосновенности, а также преступления против общественной безопасности, конституционного строя и безопасности государства.

Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. Его положения распространятся и на трудовых иммигрантов из стран-членов ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии). Нынешние контракты с бывшими осужденными будут расторгнуты.

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