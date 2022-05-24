Испания сняла все ограничения на получение виз россиянами

Испания сняла все ограничения на получения виз россиянами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на визовый центр BLS International.

Теперь подать заявление на визу могут все желающие. Ранее эта возможность была доступна только тем, у кого уже был годовой шенген или у кого имелись иные основания для въезда в страну.

С 21 мая граждане России могут свободно посещать Испанию с целью туризма. Для получения визы нужно предоставить визовому центру выписку из банка о денежных операциях за последние три месяца.

В Испанию можно въехать без справки о вакцинации или иных медицинских документов, связанных с COVID-19. При пересечении границы потребуется только ПЦР-тест или антиген-тест.

ПЦР-тест должен быть сделан в течение последних трех суток, антиген-тест необходимо сделать не ранее чем за сутки до въезда в Испанию. Дети до 12 лет от тестов освобождены.