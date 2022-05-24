В России разработают стандарты поведения судей в соцсетях

В России планируют разработать этические стандарты поведения в социальных сетях для судей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Совета судей Виктора Момотова.

«Судьям требуется соблюдать правила и ограничения, установленные для них в связи с их особым статусом, в том числе в цифровом публичном пространстве», — сказал он.

По словам Момотова, рекомендации и этические стандарты позволят в будущем избежать многих спорных моментов, которые могут возникнуть в соцсетях.

Он отметил, что совет не пытается таким образом ограничить судей. «Мы полагаем, что такие стандарты должны помогать судье в выборе того или иного поведения, без опасений быть привлеченным к ответственности», — добавил Момотов.