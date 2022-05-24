В России выявили 3785 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 3785 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 373 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 304. За ним по этому показателю следуют Москва, Свердловская, Волгоградская, Челябинская, Саратовская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 18 301 393. За сутки умерли 90 человек, за весь период — 378 516. Выздоровели 6352 человека, за все время — 17 700 372. Число госпитализаций за сутки составило 2466.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 528,4 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (85,1 млн), на втором — Индия (43,1 млн). За ними идут Бразилия (30,8 млн), Франция (29,3 млн), Германия (26,1 млн) и Великобритания (22,2 млн).