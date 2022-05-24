В России выявили 3785 новых случаев COVID-19

За последние сутки в России выявили 3785 новых случаев коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 373 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Петербурге — 304. За ним по этому показателю следуют Москва, Свердловская, Волгоградская, Челябинская, Саратовская и Нижегородская области.