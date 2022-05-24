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РКН составил протоколы на главреда и учредителя The New Times за фейки о «спецоперации»

Виктория Шанина
Сегодня в 11:19

На учредителя и главного редактора российского издания The New Times составлены четыре административных протокола за дезинформацию о «военной спецоперации» России на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Роскомнадзор.

По два протокола было составлено в отношении учредителя — компании «Новые времена» — и главреда издания Евгении Альбац по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ.

«На указанном ресурсе размещались публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине», — говорится в сообщении ведомства.

В каких именно публикациях содержались фейки, РКН не уточняет.

Роскомнадзор добавил, что законодательство о СМИ не допускает злоупотреблений свободой массовой информации и предусматривает административную ответственность за публикацию фейков на важные для общества темы, даже если они были удалены.

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