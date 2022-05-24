Горр уничтожает богов в трейлере фильма «Тор: Любовь и гром»

Marvel показала новый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Премьера картины запланирована на 8 июля.

Ролик начинается с того, что Корг рассказывает историю Тора Одинсона, но неожиданно понимает, что в городе есть еще один бог грома, а именно сама Джейн Фостер. Тор удивляется появлению своей старой подруги, которая теперь обладает божественными силами, но у него нет времени, ведь они вдвоем с Валькирией сталкиваются с угрозой в лице Горра Убийцы богов. Новый враг считает, что все боги должны умереть за свой эгоизм.

В трейлере также показали долгожданную встречу Тора с Зевсом, которого сыграл Расселл Кроу.