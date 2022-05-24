Горр уничтожает богов в трейлере фильма «Тор: Любовь и гром»

Marvel показала новый трейлер фильма «Тор: Любовь и гром». Премьера картины запланирована на 8 июля.
Ролик начинается с того, что Корг рассказывает историю Тора Одинсона, но неожиданно понимает, что в городе есть еще один бог грома, а именно сама Джейн Фостер. Тор удивляется появлению своей старой подруги, которая теперь обладает божественными силами, но у него нет времени, ведь они вдвоем с Валькирией сталкиваются с угрозой в лице Горра Убийцы богов. Новый враг считает, что все боги должны умереть за свой эгоизм.
В трейлере также показали долгожданную встречу Тора с Зевсом, которого сыграл Расселл Кроу.
«Тор: Любовь и гром» расскажет о жизни Тора после того, как он отправился в космическое путешествие с командой Стражей Галактики. Кроме того, в фильме объяснят причину появления у Джейн Фостер могущественной силы бога грома. Главным злодеем киноленты станет Горр Убийца богов, которого сыграл Кристиан Бейл.
Помимо него, в картине появятся уже известные актеры из вселенной Тора: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Джейми Александер, Люк Хемсворт, Джефф Голдблум, Сэм Нилл, актеры из «Стражей Галактики» — Крис Пратт, Карен Гиллан, Дейв Баутиста, Брэдли Купер, Шон Ганн, Вин Дизель, кроме того, Мелисса МакКарти («Святой Винсент»), Расселл Кроу («Гладиатор»), Мэтт Деймон («Марсианин») и другие.
Режиссером выступил Тайка Вайтити. Он также исполнил роль Корга.