Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов юга России до 31 мая

Росавиация вновь продлила временное ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России — на этот раз до 3.45 по московскому времени 31 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Росавиации.

Речь идет о полетах в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Ведомство рекомендует российским авиакомпаниям использовать альтернативные маршруты и задействовать для этого аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, в том числе международные, работают в штатном режиме. Как отмечается в заявлении Росавиации, обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний надо уточнять на их официальных сайтах.

Впервые Росавиация запретила полеты в ряд южных городов 24 февраля, в день начала «военной спецоперации» России на территории Украины. Тогда ограничение было установлено до 2 марта, затем оно продлевалось уже 15 раз. В последний раз крайним сроком действия меры было установлено 25 апреля.