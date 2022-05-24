Саудовская авиакомпания совершила первый в истории страны рейс с полностью женским экипажем

Саудовский лоукостер Flyadeal совершил перелет с полностью женским экипажем. На данный момент это беспрецедентный случай в истории страны, рассказывает авиакомпания в своем твиттере.

Самолет Airbus A320 с женщинами-пилотами и бортпроводницами выполнял рейс из Эр-Рияда в Джидду.

«Flyadeal осуществила первый в истории Саудовской Аравии рейс с полностью женским экипажем, большинство членов которого — гражданки королевства», — пишет Flyadeal.

Пилотировала самолет 23-летняя Яра Ян — самая юная летчица в Саудовской Аравии.

«Для женщины из Саудовской Аравии, стремящейся вести свою страну вперед гордым шагом, это был момент гордости и радости», — сказала Яра Ян в комментарии для Arab News.

Она отметила, что женщины-пилоты в Саудовской Аравии — это до сих пор что‑то новое и необычное, но при этом «уже не невозможно для нашего поколения». По ее словам, государство готово поддержать женщин, которые хотят управлять самолетом.