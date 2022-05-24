На Каннском фестивале прошла акция фем-движения Les Colleuses против домашнего насилия

Группа женщин вышла поднялась на лестницу Дворца и развернула длинный плакат, на котором были написаны имена 129 жертв домашнего насилия. Все указанные на баннере люди погибли во время прошлогоднего кинофестиваля. По мнению активисток, эти женщины были убиты из‑за своего половой принадлежности.

На Каннском фестивале прошла акция французского феминистского движения Les Colleuses против домашнего насилия. Она состоялась прямо на красной ковровой дорожке перед Дворцом фестивалей и конгрессов, сообщил Variety.

С помощью этой акции участницы Les Colleuses высказались против «феминицида» — намеренного убийства женщин. Чтобы привлечь внимание к своему выступлению, фем-активистки принесли с собой дымовые шашки, испускающие черный дым.

По словам журналистов, охрана кинофестиваля не стала останавливать протестующих, позволив им попозировать перед камерами. Однако, как заявляет Variety, акция не была скоординирована для продвижения фильма, в преддверии которого она состоялась — триллера Али Аббаси «Святой паук».

Эта картина посвящена истории журналистки, которая отправляется в священный иранский город Мешхед для расследования серийных убийств, жертвами которых становятся секс-работницы.

По информации портала Challenges, протестная акция Les Colleuses была приурочена к показу документального фильма «Riposte» — он посвящен фем-активисткам. Картина была показана в минувшее воскресенье, 22 мая.

Ранее на Каннском кинофестивале уже состоялась другая феминистская акция. Перед премьерой фильма Джорджа Миллера «Три тысячи лет желаний» активистка сняла платье, чтобы продемонстрировать надпись на своем теле. Она гласила «Прекратите насиловать нас». Акция была посвящена в том числе украинским женщинам.