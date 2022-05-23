Domestos подвел итоги всероссийского конкурса «Терпеть нельзя учиться» на худший школьный туалет. Пятерка победителей опубликована на сайте проекта.

Первые две строчки за петербургскими заведениями из Фрунзенского района — школой № 603 на Малой Балканской улице и гимназией № 227 на улице Турку. Также в пятерке учебные заведения из Димитровграда, Волгограда и Озерска.

На этот раз организаторы акции не стали публиковать фотографии туалетов-победителей, ограничившись текстовыми описаниями. К примеру, о туалете для мальчиков в школе № 603 написано следующее: «Плитка в туалете в самых разных местах регулярно отходит. Сотрудники школы осуществляют ремонт проблемных участков. Но со временем подобные проблемы снова возникают уже в новых местах». А вот в туалетах гимназии № 227 вообще отсутствуют кабинки, а трубы старые.

«Бумага» обратила внимание, что в январе в соцсетях школы № 603 говорилось об «инсталляции на потолке и стенах из туалетной бумаги», которую учащиеся устроили в туалете. А в начале апреля на странице школы во «ВКонтакте» призывали голосовать за учебное заведение в конкурсе Domestos.

В школах, выигравших в конкурсе, Domestos отремонтирует туалеты.

Конкурс на худший школьный туалет России проводят с 2019 года. Участники должны прислать организаторам фото уборных, победителей определяют по итогам онлайн-голосования. В прошлом году Domestos отремонтировал 12 школьных туалетов.