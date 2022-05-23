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Вышел новый трейлер фильма База Лурманна об Элвисе Пресли

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:14

В сети появился новый трейлер фильма режиссера База Лурманна («Ромео + Джульетта», «Мулен Руж», «Великий Гэтсби») об Элвисе Пресли. Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Видео позволяет увидеть больше кадров из будущей картины. Легендарного музыканта в ней сыграл Остин Батлер («Однажды… в Голливуде»), а его наставника и менеджера — Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Терминал»).

Фильм расскажет о том, как Пресли встретил своего промоутера. Тот заметил неординарный талант и впоследствии прошел вместе с музыкантом весь звездный путь. Также картина затронет и другие страницы из жизни певца.

В частности, зрители узнают о романе Элвиса и его будущей жены Присциллы — ее в ленте сыграла Оливия ДеДжонж. В центре истории будет скандальное творчество Пресли, вызывавшее одновременно восхищение и возмущение в 1950-х.

Фильм «Элвис» выйдет на экраны 24 июня. В нем можно будет увидеть среди прочих Энсела Элгорта («Щегол»), Гарри Стайлза («Вечные»), Аарона Тейлора-Джонсона («Стать Джонном Ленноном») и Майлса Теллера («Дело храбрых»).

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