Вышел новый трейлер фильма База Лурманна об Элвисе Пресли

Видео позволяет увидеть больше кадров из будущей картины. Легендарного музыканта в ней сыграл Остин Батлер («Однажды… в Голливуде»), а его наставника и менеджера — Том Хэнкс («Форрест Гамп», «Терминал»).

В сети появился новый трейлер фильма режиссера База Лурманна («Ромео + Джульетта», «Мулен Руж», «Великий Гэтсби») об Элвисе Пресли . Ролик опубликовали на ютьюб-канале Movieclips Trailers.

Фильм расскажет о том, как Пресли встретил своего промоутера. Тот заметил неординарный талант и впоследствии прошел вместе с музыкантом весь звездный путь. Также картина затронет и другие страницы из жизни певца.

В частности, зрители узнают о романе Элвиса и его будущей жены Присциллы — ее в ленте сыграла Оливия ДеДжонж. В центре истории будет скандальное творчество Пресли, вызывавшее одновременно восхищение и возмущение в 1950-х.

Фильм «Элвис» выйдет на экраны 24 июня. В нем можно будет увидеть среди прочих Энсела Элгорта («Щегол»), Гарри Стайлза («Вечные»), Аарона Тейлора-Джонсона («Стать Джонном Ленноном») и Майлса Теллера («Дело храбрых»).