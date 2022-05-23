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Группа «Ленинград» на один день вернется на сцену. Концерт пройдет в московских «Лужниках»

Семён Гудошников
Сегодня в 21:04

10 сентября на московском стадионе «Лужники» выступит группа «Ленинград». Об этом сообщил ТАСС ее лидер Сергей Шнуров.

Он уточнил, что концерт запланирован как «единоразовое событие». Коллектив пока не возвращается на сцену, но и не исключает дальнейших выступлений. «Чувствую, что сил и энергии мне хватит на один концерт, и я его планирую. Что будет дальше — не знаю», — сказал Шнуров.

«Я три года ждал, что кто‑нибудь возьмет нашу интонацию и начнет нести тот драйв, ту энергию, которой так не хватает современному слушателю. И ничего. Приходится выходить на сцену», — пояснил он.

10 сентября в «Лужниках» будет «солнечная погода, оркестр „Глобалис“ и огромное количество подпевающих девушек, в том числе из старого состава группы», пообещал лидер «Ленинграда».

Весной 2019 года группировка «Ленинград» объявила о прощальном туре. В 2022-м коллектив выпустил несколько новых песен, в большинстве из которых критиковались действия нынешних властей Петербурга.

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