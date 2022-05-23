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Поклонник Индианы Джонса нашел крупнейший клад времен правления императора Клавдия I

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:12

31-летний британский поклонник фильмов об Индиане Джонсе Джордж Риджуэй нашел на поле в графстве Саффолк крупнейший клад времен правления римского императора Клавдия I. Об этом сообщает Би-би-си.

Мужчина нашел клад еще в 2019 году. Однако об этом стало известно только сейчас. Находка включает в себя 748 золотых и серебряных монет, которые Британский музей в Лондоне оценивает до сих пор.

По словам Риджуэя, он «заразился кладоискательством еще в детстве» под влиянием киноперсонажа Харрисона Форда. Он подчеркнул, что в детстве носил знаменитую шляпу Индиана Джонса и иногда брал с собой хлыст.

Риджуэй рассказал, что в 2019 году отслеживал дороги в Google Earth и наткнулся на необычную маркировку на поле в графстве Саффолк. Тогда он решил отправиться туда с проверкой.

«Я нашел две римские броши, затем серебряный динарий Юлия Цезаря, датируемый 46–47 годами до нашей эры. Примерно через два часа я нашел 180 монет — и был ошеломлен», — отметил мужчина.

По его словам, потребовалось около трех месяцев работы с археологами, чтобы обнаружить и другие монеты.

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