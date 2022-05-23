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Ученые создали пену на основе древесины для охлаждения зданий

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:18

Ученые из Китая и Германии разработали пену для охлаждения зданий. Ее создали из нанокристаллов целлюлозы на основе древесины. Об этом рассказали в EurekAlert.

Изобретение можно будет применять в регионах с теплым климатом, считают исследователи. Новый материал позволит снизить потребление энергии для охлаждения зданий, по подсчетам ученых, на 35,4%, если его использовать на крышах и наружных стенах домов.

Пена отражает 96% видимого света и выделяет 92% поглощенного тепла. Она создается при соединении нанокристаллов целлюлозы с помощью силанового клея при воздействии на материал холода и мягкой сушки в вакууме (лиофилизации).

Пена мало весит, имеет белый цвет и эффективно сохраняет прохладу внутри. К таким выводам привел эксперимент, в ходе которого изобретатели помещали пену в коробку, покрытую алюминиевой фольгой, и выставляли ее в жаркий день на солнце.

Температура внутри коробки сохранялась на 9 градусов ниже, чем снаружи. По мере сжимания целлюлозы охлаждающая способность пены уменьшалась, отметили специалисты.

Тем не менее разработку, вероятно, можно применять для решения проблемы нагревания городов. «Афиша Daily» рассказывала о ней подробно. В Австралии, например, для этого уже уже активно применяют светоотражающие крыши. Кроме того, в стране начали запрещать строить дома с темными крышами — тоже для воздействия на температуру воздуха летом.

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