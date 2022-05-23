Умер художник Колин Кантвелл, придумавший дизайн «Звезды смерти»

В возрасте 90 лет умер американский художник и дизайнер Колин Кантвелл. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на его партнершу Сьерру Далл.

До своей карьеры в Голливуде Кантвелл работал в Лаборатории реактивного движения и в НАСА. Там он создавал образовательные программы, помогающие лучше понять космические полеты.

Кинокарьера художника также была связана с космосом — он работал над визуальными эффектами для фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», который вышел в 1968 году.

Но, пожалуй, самые известные его творения — прототипы космических кораблей и станций для киносаги «Звездные войны». В частности, он придумал дизайн истребителя X-Wing, корабля «Звездный разрушитель» и станции «Звезда смерти».

А еще Кантвелл написал два научно-фантастических романа — «CoreFires 1» и «CoreFires 2».