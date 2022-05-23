Суд признал законным блокировку сайта «Дождя»*

Тверской суд Москвы отклонил иск редакции «Дождя»*, которая оспаривала блокировку сайта. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Телеканал указал в своем иске, что ему поступило уведомление от Роскомнадзора «об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, распространяемая с нарушением закона, на основании требования Генпрокуратуры».

По мнению «Дождя», требование Генпрокуратуры является неисполнимым, поскольку в нем не было указано, какие именно материалы канала нарушали закон.

«Как было указано, „выявлено большое количество материалов“, указывались их заголовки, но не было указано никаких адресов… Мы не понимаем, что нужно сделать, чтобы исполнить требование. Стереть весь сайт и оставить белую страницу?» — подчеркнул представитель «Дождя».

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать сайт «Дождя». Блокировка вступила в силу. Ведомство утверждало, что на сайте телеканала размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

3 марта телеканал приостановил свою работу. «Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — сказала гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева.

* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.