В Петербурге пройдет Международный фестиваль новой музыки

С 23 мая по 7 июня пройдет IX Санкт-Петербургский международный фестиваль новой музыки. Об этом «Афише Daily» рассказали в центре современной музыки reMusik.org, который организует мероприятие.

Художественным руководителем выступит композитор Мехди Хоссейни. В течение двух недель фестиваль представит более 70 событий, которые пройдут на знаковых музыкальных площадках Петербурга: Концертном зале Мариинского театра, Новой сцене Александринского театра, Большом зале Филармонии, Доме радио и других.

Фестиваль охватит самые разные направления современной академической музыки: экспериментальную, электроакустическую, электронную, мультимедийные проекты, свободную импровизацию и другие.

Среди участников — «Студия новой музыки», Московский ансамбль современной музыки, Vacuum Quartet, Санкт-Петербургский оркестр импровизации, ансамбль Kymatic, «Авангард-квартет», Вячеслав Гайворонский (труба) Ульрике Бранд (виолончель), Михаил Крутик (скрипка), Серафима Верхолат (саксофон), Артур Зобнин (скрипка), Алексей Потапов (гитара), Юлия Мигунова (виолончель), Николай Попов (электроника), Георгий Долгов (флейта) и многие другие.

Будет и образовательный блок, который включает лекции, презентации, круглые столы, мастер-классы, ридинг-сессии и творческие встречи. На фестивале представят образовательный проект «Композиторские курсы reMusik.org» (куратор — композитор Александр Хубеев), которые пройдут в этом году в четвертый раз, частично в режиме онлайн.

Лекции и индивидуальные занятия со студентами проведут композиторы Дэцин Вэнь (Китай), Франческа Верунелли (Италия), Дмитрий Курляндский (Россия), Михаэль Пельцель (Швейцария), Владимир Раннев (Россия), Владимир Тарнопольский (Россия). Приглашенные коллективы музыкантов исполнят сочинения участников «Композиторских курсов».

Узнать полную программу фестиваля можно на его сайте.