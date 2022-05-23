Gucci создал академию для молодых геймеров

Итальянский дом моды Gucci совместно с FaceIt создал академию геймеров под названием Gucci Gaming Academy. Об этом сообщается на сайте киберспортивной платформы.
Академия создана для поддержки и развития перспективных молодых игроков, чтобы помочь им стать профессиональными спортсменами.
В настоящее время в ряды учеников Gucci Gaming Academy попали игроки в CS:GO Брайан Лемеха (DGL), Лукаш Пачуки (Mwlky), Рокас Миласкаускас (EspiranTo) и Мартиньш Гутмани (Shadiyy). В будущем число геймеров будет увеличиваться.
В академии игроки получат помощь психологов при поддержке ВОЗ, необходимую технику и наставничество от тренеров. Кроме того, с каждым из учеников заключат контракт на 12 месяцев.
Помимо этого, в честь старта проекта Gucci опубликовал двухминутный ролик.
В короткометражке Тома Ньюмана рассказывается о важности наставничества. По сюжету в отеле FPL появляется новый сотрудник. Его наставником становится требовательный управляющей гостиницы Бардольф. Он дает новичку советы и поучения, благодаря которым начинающий сотрудник превращается в опытного профессионала.