Gucci создал академию для молодых геймеров

Итальянский дом моды Gucci совместно с FaceIt создал академию геймеров под названием Gucci Gaming Academy. Об этом сообщается на сайте киберспортивной платформы.

Академия создана для поддержки и развития перспективных молодых игроков, чтобы помочь им стать профессиональными спортсменами.

В настоящее время в ряды учеников Gucci Gaming Academy попали игроки в CS:GO Брайан Лемеха (DGL), Лукаш Пачуки (Mwlky), Рокас Миласкаускас (EspiranTo) и Мартиньш Гутмани (Shadiyy). В будущем число геймеров будет увеличиваться.

В академии игроки получат помощь психологов при поддержке ВОЗ, необходимую технику и наставничество от тренеров. Кроме того, с каждым из учеников заключат контракт на 12 месяцев.

Помимо этого, в честь старта проекта Gucci опубликовал двухминутный ролик.