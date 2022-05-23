VK запустила сервис для поиска людей

VK запустила новое приложение «Найди меня», которое поможет отыскать друзей, знакомых и дальних родственников, если о них мало информации или нет никаких контактов. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе социальной сети.

В приложении доступен единый поиск по профилям 100 млн человек из «ВКонтакте» и «Одноклассников».

Для того чтобы начать поиск, необходимо заполнить небольшую анкету о человеке: имя, фамилия, примерный возраст и другие известные данные. После этого сервис покажет подборку профилей, которые соответствуют этим параметрам.

«Даже в эпоху интернета люди теряют связь друг с другом. Мы рады представить удобный инструмент поиска и коммуникации, который позволит нашим пользователям быстрее воссоединиться с друзьями, родными и любимыми», — подчеркнул директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.