На Apple TV+ вышел документальный сериал о динозаврах. На русском языке его озвучил Николай Дроздов

На Apple TV+ стартовал документальный сериал о динозаврах «Доисторическая планета». Новые серии будут выходить каждый будний день на этой неделе.
В сериале покажут динозавров, воссозданных с помощью компьютерной графики и сведений ученых. Создатели проекта расскажут удивительные и редкие факты о существах, некогда населявших Землю.
Зритель сможет посмотреть на беременную самку туарангизавра, которой приходится пересекать опасные воды, и на восьмитонного дейнохейруса, которого преследуют кусачие мухи.
Закадровый текст в оригинале прочитал британский натуралист Дэвид Аттенборо, а в русской версии — ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов. Музыку написал композитор Ханс Циммер, а продюсером выступил Джон Фавро.