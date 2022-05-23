На Apple TV+ вышел документальный сериал о динозаврах. На русском языке его озвучил Николай Дроздов

На Apple TV+ стартовал документальный сериал о динозаврах «Доисторическая планета». Новые серии будут выходить каждый будний день на этой неделе.

В сериале покажут динозавров, воссозданных с помощью компьютерной графики и сведений ученых. Создатели проекта расскажут удивительные и редкие факты о существах, некогда населявших Землю.

Зритель сможет посмотреть на беременную самку туарангизавра, которой приходится пересекать опасные воды, и на восьмитонного дейнохейруса, которого преследуют кусачие мухи.