Более 600 тыс. человек зарегистрировались в приложении NashStore за первую неделю

В российском аналоге Google Play, магазине приложений NashStore, зарегистрировались более 657 тыс. человек за первую неделю работы. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе АНО «Цифровые платформы» подчеркнули, что разработчики загрузили и отправили на проверку более 5000 приложений, из которых модерацию уже прошли более 1500.

За первую неделю из NashStore скачали 1,3 млн приложений. Самыми популярными оказались: 2GIS — более 110 тыс. установок, Rutube — 68 тыс., «Почта России» — 63 тыс., «ВТБ Онлайн» — 55 тыс., «Альфа-банк» — 48 тыс., «СберМаркет» — 34 тыс. и «Еаптека» — 27 тыс. скачиваний.

Магазин приложений запустился в России 16 мая. В этот день он столкнулся с «сильнейшей DDoS-атакой», из‑за которой сайт онлайн-магазина и его скачивание «могло работать не стабильно».