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Российские менеджеры стали чаще покупать билеты за рубеж в один конец

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:10

В марте — апреле выросло количество менеджеров, которые выехали из России и не покупали обратного билета. В марте таких было 70%, в апреле — 47%, рассказали РБК в компании по бизнес-тревел-услугам «Аэроклуб».

Специалисты проанализировали 1 млн транзакций (оплата одного авиабилета либо одного бронирования отеля), прошедших через компанию за первый квартал и апрель 2019, 2021 и 2022 годов. Управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова называет рост спроса на билеты в один конец косвенным подтверждением релокации сотрудников.

«Сравнение с 2019 годом кажется нам наиболее релевантным, так как рынок находился в стабильном состоянии, а не был подвержен экстремальным воздействиям, таким как, например, COVID-19», — объяснила представительница «Аэроклуба».

Глава группы InfoWatch Наталья Касперская рассказывала о «„табунах“ айтишников», которые после начала российской «спецоперации» на Украине «куда‑то помчались» в конце февраля — начале марта. Они уехали в основном в страны ближнего зарубежья, уточняет она.

Самые популярные направления, куда покупали билеты в один конец, — Казахстан, Турция, Узбекистан, Израиль, Армения, Азербайджан и ОАЭ.

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