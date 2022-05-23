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В Театре Романа Виктюка покажут «Мертвые души» в постановке Дениса Азарова

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:00

24 мая в Театре Романа Виктюка состоится премьера спектакля «Мертвые души» Дениса Азарова. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Действие постановки развернется в условном времени, которое соединяет прошлое и будущее. По словам Азарова, в спектакле был исследован парадокс, заложенный в поэме Николая Гоголя.

«С одной стороны, это описание весьма неприятных людей, чьи образы доведены до максимально отталкивающих, а с другой — философское размышление о том, почему же человека так тянет в эту страну, на эту дорогу. Этот парадокс существует в России и сейчас, где в XXI веке люди за пределами больших городов до сих пор верят в приметы и в то же время пользуются благами технического прогресса», — сказал режиссер.

В спектакле задействованы актеры Сергей Епишев, Дмитрий Бозин, Людмила Погорелова, Дмитрий Жойдик, Анна Нахапетова, Дмитрий Голубев, Иван Иванович, Олеся Быкодерова, Анна Подсвирова, Мария Казначеева, Александр Семенов, Алена Чубарова и другие.

«Мертвые души» в Театре Романа Виктюка также покажут 25 мая, 18 и 19 июня. Стоимость билетов начинается от 300 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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