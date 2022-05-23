В российский прокат выходит мультфильм «Коати. Легенда джунглей»

29 мая состоится всероссийская премьера мексиканского мультфильма «Коати. Легенда джунглей». Показы пройдут в 31 кинотеатре в разных городах России.

Начало всех сеансов — в 14.00. Узнать адреса показов и купить билеты можно на «Афише».

Режиссером мультфильма выступил Родриго Перес-Кастро, а продюсером и композитором — обладатель «Грэмми» Марк Энтони, икона латиноамериканской музыки.

Картина расскажет о небольшом зверке из Амазонии — коати по имени Нанчи. Храбрый коати докажет, что готов затмить своих конкурентов и стать новой легендой джунглей. Навстречу приключениям он отправляется со своими друзьями — гиперактивной черепахой, непоседливым лягушонком и прекрасной бабочкой.