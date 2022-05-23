«Тинькофф Банк» запускает альтернативу Apple Pay и Samsung Pay

«Тинькофф Банк» объявил о запуске собственного сервиса для оплаты покупок с помощью смартфона. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-релиз банка.

Сервис получил название Tinkoff Pay — по аналогии с Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Разные его технологии будут запускаться постепенно в течение 2022–2023 годов.

Сейчас с помощью сервиса уже можно оплатить покупки более чем в 30 тыс. интернет-магазинов, у которых есть эквайринг от «Тинькофф Кассы». Сделать это можно со смартфона или компьютера (для этого надо отсканировать QR-код телефоном).

Во время оплаты с Tinkoff Pay можно выбрать, оплатить всю сумму сразу или платить по частям с помощью BNPL-сервиса «Долями». После клиентам банка зачислят персонализированный кешбэк.

Позже к Tinkoff Pay смогут подключиться клиенты других банков. Также планируется запустить платежи в офлайн-магазинах и внедрить оплату покупок с помощью биометрии.

В начале марта сервисы Apple Pay и Google Pay перестали работать с российскими картами Visa и Mastercard — обе платежные системы остановили деятельность в России на фоне «военной спецоперации». Позже Apple Pay также прекратил поддержку карт «Мир».