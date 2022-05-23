Пленных с «Азовстали» будет судить трибунал в ДНР

Украинские военные, сдавшиеся в плен с завода «Азовсталь» в Мариуполе, содержатся на территории Донецкой народной республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Дениса Пушилина.

Он также рассказал, что на территории республики планируется организовать международный трибунал. По словам Пушилина, в настоящее время прорабатывается его устав.

О полном освобождении комбината «Азовсталь» российское Министерство обороны заявило 20 мая. Тогда в плен сдалась последняя группировка бойцов украинского батальона «Азов» — 531 человек.

Среди взятых в плен военнослужащих оказался и командир полка Денис Прокопенко. Его, как отметили в Минобороны, из соображений безопасности вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

Осада «Азовстали» продолжалась на протяжении почти месяца. На территории завода были заблокированы более 2000 военнослужащих Украины. В плену у российской стороны оказались всего 2439 военных. Гражданские лица были эвакуированы ранее.